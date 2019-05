الجزائر تتألق في مهرجان كان السينمائي بفيلم “بابيشا”

ولقي الفيلم، نجاحا كبيرا، وأعجب المتابعون بالفيلم الجزائري، واعتبره البعض، أحسن فيلم في الكان، لحد الساعة، بطاقمه الشبابي المبدع.

ويتحدث فيلم “بابيشا”، الذي شاركت به الجزائر، في أكبر تظاهرة سينمائية في العالم، عن فتاة شابة، إسمها “نجمة”، تتبع أحلامها لتصبح مصممة أزياء.

ويسرد هذا الفيلم ومدته ساعة ونصف، حياة النساء الشابات الجزائريات، في سنوات 1990.

ويضم طاقم عمل الفيلم، فريقا شابا، من بينهم، لينا خودري في الدور الرئيسي، ومريم مجكان، شيرين بوتلة، زهرة دومانجي، ياسين حويشة، وغيرهم.

PAPICHA de Mounia Meddour est une vraie claque. Un film bouleversant, magnifiquement interprété, à la mise en scène impeccable, à la fois profond et efficace. Bravo à Mounia, @XavierGens et toute l’équipe. Et aussi à l’incroyable Lyna Khoudri, un diamant brut. #cannes #papicha pic.twitter.com/yYF9inXWPa

— Mathieu Turi (@MathieuTURI) May 17, 2019