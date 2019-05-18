الجزائر تتألق في مهرجان كان السينمائي بفيلم “بابيشا”

فن وثقافة
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الجزائر تتألق في مهرجان كان السينمائي بفيلم “بابيشا”
بقلم نادية بن طاهر

تم عرض الفيلم السينمائي “بابيشا”، للمخرجة الجزائرية مونيا بيدور، أمس الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الـ72، لمهرجان كان السينمائي العالمي.

ولقي الفيلم، نجاحا كبيرا، وأعجب المتابعون بالفيلم الجزائري، واعتبره البعض، أحسن فيلم في الكان، لحد الساعة، بطاقمه الشبابي المبدع.

ويتحدث فيلم “بابيشا”، الذي شاركت به الجزائر، في أكبر تظاهرة سينمائية في العالم، عن فتاة شابة، إسمها “نجمة”، تتبع أحلامها لتصبح مصممة أزياء.

ويسرد هذا الفيلم ومدته ساعة ونصف، حياة النساء الشابات الجزائريات، في سنوات 1990.

ويضم طاقم عمل الفيلم، فريقا شابا، من بينهم، لينا خودري في الدور الرئيسي، ومريم مجكان، شيرين بوتلة، زهرة دومانجي، ياسين حويشة، وغيرهم.


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