الجزائر تتأهل لنهائي مونديال العرب وتضرب موعدا مع تونس

قطع المنتخب الوطني تأشيرة التأهل إلى نهائي كاس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق أمسية اليوم الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

وسجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة، قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7

وتمكن المنتخب الجزائري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+17 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بلايلي.

ويضرب المنتخب الوطني موعدا للمنتخب التونسي في المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم السبت بملعب البيت.