الجزائر تتابع بقلق التطورات الخطيرة في المهرة وحضرموت في اليمن

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا حول التطورات الخطيرة التي تشهدها محافظتا المهرة وحضرموت بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأكدت الجزائر انها تتابع ببالغ القلق والانشغال، التطورات الخطيرة التي تشهدها محافظتا المهرة وحضرموت باليمنية، وما قد يترتب عنها من تداعيات تمسّ أمن واستقرار اليمن ووحدته الوطنية.

كما تثمن كافة المساعي المبذولة من أجل احتواء هذه الأزمة عبر السبل السلمية، فإنها تؤكد دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنيب اليمن الشقيق مزيدًا من التصعيد والتوتر والانقسام.

هذا وتهيب الجزائر بكافة الأطراف اليمنية المعنية التحلّي بروح المسؤولية والحكمة وضبط النفس والالتزام بخيار الحوار، بما يتيح استئناف المسار السياسي الشامل الذي يكفل استعادة الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.