أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا اليوم الإثنين، أكدت فيه أن الجزائر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة للأزمة في مالي.

وحسب ما جاء في البيان، فإن الجزائر تدعوا إلى العودة للنظام الدستوري في مالي والعمل بموجب اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

كما حذرت الجزائر من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية التي قد تنجم عن أي عملية انتقالية طويلة، يضيف البيان.

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أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبدو اللاي ديوب، على الدور الأساسي الذي لا زالت تلعبه الجزائر كشريك إستراتيجي لمالي.

وقال عبد اللاي ديوب بعد الإستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسلمه خلاله رسالة من الرئيس الإنتقالي لدولة مالي، عاصيمي غويتا، أن الجزائر تواصل لعب دور أساسي كشريك وحليف إستراتيجي لمالي. فهو بلد يربطه بمالي علاقة تضامن مشترك. لمرافقتنا، نزولا عند طلبنا، في إطار الجهود الرامية الى اعادة الأمن و الاستقرار”.

وأضاف “أشيد بشكل خاص بالدور الذي تلعبه الجزائر بطريقة هادئة. سيما مع الوزير رمطان لعمامرة. الذي كان ولا يزال فاعلا أساسيا ومهندسا لهذا المسار الذي طلبنا من أجله مرافقة الجزائر”.

وكشف بخصوص الرسالة التي سلمها للرئيس تبون، أنها تندرج في إطار علاقات التضامن والصداقة والاخوة وحسن الجوار التي طالما سادت البلدين. كما أنها تتمحور حول الوضعية السائدة في مالي. سيما حول مدى التقدم والصعوبات المرتبطة بالمسار الإنتقالي الذي تميز مؤخرا بإجراء الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس في مالي. والتي سمحت للماليين بالتعبير وتولي زمام مصيرهم.

كما أشار الدبلوماسي المالي، إلى أن “الجزائر كونها بلدا جارا تكون أكثر من معنية بما يجري في مالي. لذا طلب منا الرئيس غويتا المجيئ ليتقاسم مع أخيه الاكبر. رسائل وتوصيات تلك الجلسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في مالي وكذا السلم والإستقرار”.

وأوضح وزير الخارجية المالي عبد اللاي:” إننا هنا من أجل مشاطرة جميع تلك العناصر حتى يكون الرئيس تبون على إطلاع كامل بما يجري. ويقدم لنا النصائح اللازمة لما تبقى من مراحل، و نحن على يقين بأن تبصره و حكمته القائمة على خبرة وتجربة الجزائر هي بمثابة عناصر ستساعد مالي و الماليين والحكومة كاملة، على الاهتداء إلى السلم و الاستقرار الدائم في منطقتنا لان إستقرار مالي هو أيضا إستقرار للجزائر”.

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