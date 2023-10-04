الجزائر تتباحث مع تونس سبل التعاون في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

إستقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، نظيره التونسي فيصل طريقة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز. حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين الشركتين في مختلف مجالات إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع، فإن اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز بحضور عدد من الإطارات المسيرة فيها. يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها سونلغاز بهدف تطوير شراكاتها الخارجية خاصة على المستوى الإفريقي.

من جهته قال عجال أن مجمع سونلغاز ظل محافظا على التزامه بتصدير كمية مهمة بل وغير مسبوقة من الكهرباء للشقيقة تونس. حتى في الظروف الإستثنائية كتلك المرتبطة بالإرتفاع القياسي للطلب المحلي على الكهرباء خلال صيف 2023″.

كما أشار إلى مختلف مجالات الشراكة التي تربط بين الطرفين الجزائري والتونسي في مجال بيع العتاد وانتاج ونقل الكهرباء وكذا تبادل الخبرات. مؤكدا أن مجمع سونلغاز سيظل ملتزما بمرافقة ومساندة الاشقاء في تونس وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد”.

من جهته أثنى طريقة، الذي عين حديثا على رأس الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على مستوى مهنية واحترافية سونلغاز. معبرا عن شكره لما تبذله سونلغاز في مرافقة الشركة التونسية في ضمان تموين تونس بالكهرباء. خاصة خلال فترة الصيف التي عرفت مستوى عالي من الطلب على الطاقة. أين سجلت سونلغاز دعمها القوي ومرافقتها لتونس في تجاوز المرحلة”.

كما أبدى طريقة إهتمام الشركة التونسية بتعميق مستوى الشراكة مع سونلغاز في مختلف المجالات.