الجزائر تتجاوز عتبة 2 مليون أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية

ﺃشرف أمس سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على فعاليات الاحتفال باجتياز الجزائر عتبة 2 مليون أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل FTTH. بحضور عدد من الوزراء و المسؤولين.

في كلمة له ﺃلقاها لدى افتتاحه الحدث، عاد الوزير ﺇلى المقومات والعوامل الوطنية المساهمة في تجسيد هذا النجاح.

وﺃفاد الوزير ﺃن الجزائر، وبفضل الإرادة السياسية، مدعومة بكفاءة شبانها. قد حققت في ظرف وجيز قفزة نوعية تضاهي أرقى المعايير الدولية تلحقها بركب الاقتصاد الرقمي العالمي.

وﺃضاف زروقي، في السياق ﺫاته، ﺃن هذا المكسب ليس كميا فحسب، بل يترجم الرؤية المستنيرة للسيد رئيس الجمهورية.التي تروم تشييد دولة عصرية، قوامها البنية التحتية المتطورة، الإنسان المبدع، والاقتصاد القائم على الابتكار.

كما ﺃشاد الوزير بمهنية وتفاني طواقم مؤسسة اتصالات الجزائر. متوجها ﺇليهم بالشكر والامتنان، كما ثمن تعاون ومرافقة الشركاء. لاسيما القطاعات الإدارية والفاعلين المحليين، المساهمين في هذا المكسب. واصفا ﺇياه بثمرة تكاتف الجهود والقدرات الوطنية.

وﺃوضح الوزير متناولا ﺁفاق الرؤية الجاري تجسيد معالمها، ﺃنها تستهدف التفرغ من تعميم الألياف البصرية والاستغناء. التدريجي عن الشبكة النحاسية، نهاية سنة 2027.

مستفيضا في عرض مرامي الاستراتيجية التي ﺃعدتها الدولة في ميدان الاتصالات. ﺃكد السيد الوزير ﺃنها تبتغي ترسيخ مكانة الجزائر ضمن قائمة الدول الرائدة على الصعيدين الإفريقي والعربي. وجعلها ﺁفاق 2029 نموذجاً تستلهم منه باقي الأمم. وفاعلا صانعا للتكنولوجيا يحظى بمجتمع رقمي شامل ميزاته السرعة والاستقرار والأمان والابتكار.