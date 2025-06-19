الجزائر تتجاوز  عتبة 2.2 مليون أسرة موصولة بشبكة الألياف البصرية

تخطت الجزائر عتبة 2.2 مليون أسرة موصولة بشبكة الألياف البصرية (FTTH) ﺇلى غاية المنزل.

وكشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الديناميكية المتسارعة التي يعرفها بسطها لأحدث تكنولوجيات الربط بالأنترنت الثابت ذي التدفق العالي جدا.

واعتبرت الوزارة أن هذه المحطة الهامة في مسار تعميم تقنية الألياف البصرية في كافة ربوع الوطن إلى ﺃفق سنة 2027. تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية ذات الصلة، وترجمة لاستراتيجية القطاع ومخطط عمله.

ويعَدُّ هذا النمو في عدد الأسر الموصولة بالألياف البصرية الذي لم يكن يتعدى 53 ﺃلف أسرة مطلع سنة 2020.

كما عرفت الألياف البصرية الموصولة تحسُّنًا ملموسًا في سرعة التدفق، حيث تتيح العروض المقترحة على المواطنين سرعة تصل حسب الطلب إلى 1.2 جيغابيت/ثا، وبتكلفة معقولة.

وبهذا، تعزز الجزائر في تطوير وعصرنة شبكتها ذات الألياف البصرية مكانتها المتقدمة على الصعيدين الإفريقي والعربي، من حيث عدد مشتركي هذه التكنولوجيا.