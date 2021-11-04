وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم استقبال السفراء المعتمدين لدى الجزائر لهذه الهيئات الدولية بمقر وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل 3 جزائريين على الخط الرابط بين ولاية ورقلة والعاصمة الموريتانية نواكشوط، في “قصف بربري” وصفته بالهجوم الجبان.