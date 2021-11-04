وجه وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وكذا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أبلغ لعمارة من خلال هذه المراسلات الرسمية، مسؤولي المنظمات الدولية بالخطورة الشديدة للعمل الإرهابي الذي قام به الإحتلال المخزني، والذي لا يمكن لأي ظرف من الظروف تبريره.

وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في رسائله على أن استخدام الدولة المحتلة لأسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حرية حركة المركبات التجارية في فضاء إقليمي لا حقوق لها فيه، يعتبر سياسة الهروب للأمام ويحمل مخاطر وشيكة للأمن والاستقرار في الصحراء الغربية، وفي المنطقة كلها، وفقا لذات المصدر.

وأكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، استعداد الجزائر وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وممتلكاتهم في جميع الظروف.