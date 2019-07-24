الجزائر تتحصل على جائزة أفضل منتج للحديد والصلب

تحصل المجمع العمومي للحديد والصلب”إيميتال”، بالجزائر، على الجائزة الاولى عالميا، كأفضل منتج للحديد والصلب.

أين سيتم إسداء الجوائز يوم 23 سبتمبر المقبل، خلال الحفل الذي سيتم تنظيمه بالعاصمة الاسبانية “مدريد”.

وحسب بيان صادرعن المؤسسة المنظمة”بيد قروب وان”، فإن اختيار المجمع العمومي الجزائري للحديد والصلب، جاء بعد دراسات وتحاليل لنوعية الحديد والصلب ومشتقاته، التي اجرتها مؤسسة “كاليتي هانتر”المختصة في نوعية المنتجات الحديدية.

وحسب ذات الوثيقة التي بحوزة “النهار اونلاين”، إن الإختبارات والتحاليل تم اجراؤها بناءا على معايير عالمية.

وخلال دراسات تمت على مدار العشرة أشهر الأخيرة، والتي شملت شركات ومجمعات عالمية من 100 بلد، من فرنسا بريطانا واسبانيا.

و تم الاعتماد خلال الدراسات، على معايير عدة، وهي عملية التسويق النوعية، الأسعار والتسيير داخل مجمعات الحديد والصلب المعنية بالإختيار.