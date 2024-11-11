الجزائر تتحصل على جائزة الإمتثال للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط

تحصلت الجزائر على جائزة الإمتثال من طرف الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض. التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، وذلك نظير التقدم المحرز في مجال مكافحة الصيد البحري غير القانوني.

وجاء ذلك في ختام الدورة السنوية الـ47 الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض. التي انعقدت، في روما من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بمشاركة 20 بلدا والاتحاد الأوروبي. والتي ركزت على تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، حسب بيان للهيئة.

ويأتي تتويج الجزائر بهذه الجائزة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وخمس دول أخرى. نظير “التقدم المسجل في تحديث منظومة قوانينها الوطنية لكي تستهدف على وجه التحديد. الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، فضلا عن تنفيذ خطة العمل الاقليمية لمكافحة هذه الظاهرة”.

وأشار البيان إلى اعتماد 17 قرارا محوريا، بما في ذلك 12 توصية ملزمة. بهدف وضع مستقبل قطاعي مصايد الأسماك وتربية المائيات في منطقة البحر الأبيض المتوسط على مسار الاستدامة. فضلا عن إنشاء مناطق صيد محمية جديدة في المتوسط و شبكة لرصد الأمراض في مجال تربية المائيات. والحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (تابعة لمنظمة فاو) تعد منظمة إقليمية. تتمتع بسلطة إصدار توصيات ملزمة بشأن تنمية المصايد وتربية المائيات في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

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