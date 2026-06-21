الجزائر تتحصل على مناصب جديدة وعضويات هامة داخل الاتحاد الإفريقي

تحصلت الجزائر على عدد من المناصب والعضويات الهامة ضمن هياكل وآليات الاتحاد الإفريقي، في تأكيد جديد للمكانة المتميزة. التي تحظى بها داخل المنظمة القارية والثقة التي تحوزها دبلوماسيتها على المستوى الإفريقي.

وفي هذا الإطار، سيترأس محمد خالد، سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي. لجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.

وعلى غرار تزكيتها لتولي هذه الرئاسة، تم اختيار الجزائر لعضوية كل من اللجنة الوزارية للترشيحات في المنظومة الدولية واللجنة الوزارية لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. ولجنة الممثلين الدائمين المعنية بالشؤون البيئية. واللجنة الفنية المتخصصة للثقافة والشباب والرياضة. واللجنة الفنية المتخصصة للاتصالات والمواصلات وكذا العضوية في مكتب العمليات القاري المعني بمكافحة الهجرة غير الشرعية بالخرطوم.

ويعكس هذا الاستحقاق الدبلوماسي الثقة التي تحظى بها الجزائر في أفريقيا ويؤكد مكانتها داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي ودورها الفاعل في دعم السلم والتنمية والتكامل القاري، بما يعزز مساهمتها في صياغة السياسات الأفريقية وخدمة المصالح المشتركة لشعوب القارة.

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