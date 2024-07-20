الجزائر تتحصل على ميدالية ذهبية في الأولمبياد العالمية للرياضيات لأوّل مرة في التاريخ

كشفت وزارة التربية الوطنية في بيان لها اليوم أن الجزائر ولأول مرة في تاريخها تتحصل على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمية للرياضيات

وحاز على هذه الميدالية الذهبية التلميد دراش شمس الدين عبد العالي في الدورة 65 للأولمبياد العالمية للرياضيات المنظمة بمدينة باث Bath، بالمملكة المتحدة، في الفترة من 11 إلى 22 جويلية 2024.

وإعتبرت الوزارة أن هذه نتائج جد مشرفة حيث جعلت من الجزائر الدولة العريية والإفريقية الوحيدة التي حصدت ميدالية ذهبية في هذه الدورة، فيما تحصل باقي أعناء الفريق على شهادات شرفية.

وعرفت 65 للأولمبياد العالمية للرياضيات المنظمة بمدينة باث Bath، بالمملكة المتحدة مشاركة وفود عن مائة وثمانية (108) دولة.