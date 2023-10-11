الجزائر تتحفظ على قرار الإجتماع الطارئ للجامعة العربية حول فلسطين

تحفظت الجزائر على مضمون قرار الاجتماع الوزاري العربي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد اليوم بالقاهرة حول الأوضاع في فلسطين.

وجاء في القرار رقم 8987 الصادر عن الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول فلسطين جملة “إدانة قتل المدنيين من الجانبين وإستهدافهم” وهذا ما تحفطت عليه كل من الجزائر ليبيا العراق وسوريا .

وبخصوص القرار قال الوفد الجزائري “تنأى بالنفس عن كلّ ما يساوي بين حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية”.

وجدد الجزائر خلال أشغال الإجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين تضامن الجزائر اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الباسل.

كما وأعربت الجزائر في كلمة القاها خلال اشغال الدورة عن إدانت الجزائر الشديدة للاعتداءات الاجرامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما تطالب الجزائر بالتدخل الفوري للمنظمات والهيئات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من شراسة العدوان الصهيوني.