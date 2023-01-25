قناة النهار الجزائر تتحوّل لسويسرا😍😍مشاهد ساحرة للثلوج في الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 25 جانفي 2023 - 16:35 ثلوج شارك غرِّد أرسل 33 0 الجزائر تتحوّل لسويسرا😍😍مشاهد ساحرة للثلوج في الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/w7kY8 اقرأ أيضا "صامويل إيتو بخصوص فتح صفحة جديدة مع الجزائر:" في كل عائلة تحصل نزاعات قناة النهار 15 جانفي سامية طبوش: الإنتاجات التي تصور في آخر دقيقة أصحابها لا تهمهم النوعية قناة النهار 19 جانفي سطيف / وضع اللافتات الإشهارية بصفة عشوائية...ظاهرة تشوه المنظر العام قناة النهار 08 جانفي جيجل: النهار ترصد أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق قناة النهار 22 جانفي زين عامر: في المنافسات الكبيرة يجب عليك الفوز في المباراة الأولى قناة النهار 14 جانفي بسكرة : بعد موجة البرد الأخيرة..تحويل قائمة المطاعم للأكلات التقليدية قناة النهار 24 جانفي وزير المجاهدين يضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل محمد بلوزداد قناة النهار 14 جانفي قندوسي: نملك فريق قوي ولاعبين يملكون مستوى للمنافسة على الشان وكل مباراة سنلعبها ستكون بمثابة نهائي قناة النهار 05 جانفي طرق مقطوعة بسبب الثلوج .. النهار تقف على الوضعية من مركز تنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني قناة النهار 22 جانفي وزير الفلاحة: نملك مخزون من البطاطا يقدر بـ 50 ألف طن ولن تكون هناك أزمة مستقبلا قناة النهار 09 جانفي