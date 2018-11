الجزائر تتذكر ستيفان لابودوفيتش مصور الثورة التحريرية

بهذه المناسبة نشرت سفارة الجزائر في صربيا ذكرى ترحم على الفقيد الذي خدم الثورة التحريرية المباركة.

وقالت السفارة في صفحتها الرسمية على تويتر: 25 نوفمبر 2017 منذ عام ، ستيفان لابودوفيتش وافته المنية بعيدا عنا.

تشيد سفارة الجزائر في صربيا بنضاله من أجل الحرية ومساهمتها الاستثنائية خلال الكفاح التحرري الجزائري.

الجزائريون لن ينسوا ستيفان لابودوفيتش أبداً ، تعازينا مع عائلته.

25 novembre 2017. One year ago Stevan Labudovic passed away. Embassy of Algeria pay tribute to his dedication for freedom and his outstanding contribution during the algerian liberation struggle. Algerian people will never forget him, Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/oYettqjuU1

— Algeria in Serbia (@Alzir_Danas) November 25, 2018