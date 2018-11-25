الجزائر تتذكر ستيفان لابودوفيتش مصور الثورة التحريرية

مر اليوم عام على رحيل ستيفان لابودوفيتش مصور الثورة التحريرية الجزائرية.

بهذه المناسبة نشرت سفارة الجزائر في صربيا ذكرى ترحم على الفقيد الذي خدم الثورة التحريرية المباركة.

وقالت السفارة في صفحتها الرسمية على تويتر: 25 نوفمبر 2017 منذ عام ، ستيفان لابودوفيتش وافته المنية بعيدا عنا.

تشيد سفارة الجزائر في صربيا بنضاله من أجل الحرية ومساهمتها الاستثنائية خلال الكفاح التحرري الجزائري.

الجزائريون لن ينسوا ستيفان لابودوفيتش أبداً ، تعازينا مع عائلته.