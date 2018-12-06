الجزائر تتذكر موريس اودان مناضل القضية الوطنية

تخليدا لذكرى مناضل القضية الوطنية موريس أودان ستنظم سلسلة من المحاضرات بداية من السبت بكل من بجاية ووهران والعاصمة.

المحاضرات من تنشيط أساتذة جامعيين ذوي شهرة عالمية في مجال الرياضيات حسب بيان لوزارة التعليم العالي اليوم الخميس.

هذه الندوات سينشطها كل من سيدريك فيلاني، أستاذ بجامعة ليون فرنسية وعضو بأكاديمية العلوم لباريس.

وكذا نغو باو شو وهو استاذ بجامعة شيكاغو الامريكية وعضو بأكاديمية الفنون و العلوم للولايات المتحدة.

والاستاذ الجزائري عبد الله مقران وهو استاذ بجامعة باريس 8.

وبرمجت المحاضرة الاولى ليوم السبت بجامعة عبد الرحمان ميرة لبجاية والثانية يوم الاحد بجامعة العلوم والتكنلوجيا لوهران.

والثالثة يوم الاثنين بجامعة بن يوسف بن خدة “الجزائر1”.

وكما سيتميز يوم الاثنين بتنظيم حفل تخليدا لذكرى المناضل موريس أودان بالجامعة المركزية للجزائر العاصمة 1 بحضور مجاهدين.

تنظيم لقاء علمي من تنشيط السيدان سيدريك فاليني ونغاو باو شو في ذات اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري .