الجزائر تترأس أشغال المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية

تسلمت الجزائر رئاسة أشغال المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID) بالعاصمة النمساوية فيينا. وذلك في إطار توليها رئاسة هذه الهيئة لمدة سنة كاملة. حيث سلمتها إياها جمهورية فنزويلا خلال أشغال الدورة السنوية للمجلس في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها داخل هذه المؤسسة المالية والتنموية الدولية التابعة للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)

وتكتسي رئاسة الجزائر أهمية خاصة كونها تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية سنة 1976. وهي محطة تاريخية تستحضر الدور المحوري الذي لعبته الجزائر في مسار إنشاء هذه المؤسسة التنموية الدولية.

وتمثل المناسبة فرصة لتجديد التأكيد على مكانة الجزائر ودورها الفاعل داخل المؤسسات الاقتصادية والتنموية الدولية. ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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