الجزائر تترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين خلال النزاع المسلح

تترأس الجزائر اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين خلال النزاع المسلح، وترتكز المناقشات على التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والوضع الإنساني في المناطق المتضررة من النزاع.

وقدمت مديرة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة” اوتشا” إحاطة حول العقبات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية. إلى المناطق المنكوبة بما في ذلك دارفور كردغان وجبال النوبا وولاتي الجزيرة والخرطوم.