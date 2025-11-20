الجزائر تترأس اجتماع لجنة توجيه الآلية الإفريقية للتقييم وتؤكد دعم إصلاح الأمانة القارية

في إطار رئاسة الجزائر الدورية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (APRM)، ترأست، اليوم، كاتبة الدولة المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، عبر تقنية التحاضر عن بعد، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة التوجيهية لنقاط الاتصال التابعة للآلية.

وفي مداخلتها بالمناسبة، جدَّدت كاتبة الدولة التأكيد على التزام الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية، بدعم مسار إصلاح أمانة الآلية القارية باعتباره خطوة أساسية لتعزيز فعاليتها ودورها في ترقية الحوكمة الرشيدة في إفريقيا.

كما شددت منصوري، على أهمية مراعاة الاحتياجات العملية لمسارات التقييم القطري للدول الأعضاء، بما يساهم في تعزيز مبدأ القيادة الوطنية الذي يعدّ جوهر هذه الآلية القارية. وكذلك على ضرورة ضمان أن يكون مشروع إصلاح الأمانة القارية منسجماً مع الأهداف الكبرى للآلية وتطلعات الدول الأعضاء.