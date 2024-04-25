الجزائر تترأس مجلس إدارة تعاونية البريد السريع العالمي

اتفق أعضاء مجلس إدارة تعاونية البريد السريع العالمي بالاجماع على تعيين ممثل الجزائر، نبيل بن سي السعيد، رئيسا جديدا لمجلس إدارة هذه التعاونية.

وجاء ذلك، على اثر انعقاد الجمعية العامة لمجلس تعاونية البريد السريع العالمي شهر أفريل الجاري في مدينة بيرن السويسرية.

ويضم مجلس إدارة التعاونية، إضافة إلى ممثل الجزائر، ممثلي كل من اليابان و الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وسنغافورة وكندا ورومانيا وهولندا والسنغال.

تجدر الإشارة أن الإتحاد البريدي العالمي يعتبر ثاني أقدم منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة. والتي تضم تعاونيتها المختصة في البريد السريع 175 بلدا من مختلف بلدان العالم.

وأنتخب ممثل الجزائر سابقا عضوا في مجلس إدارة تعاونية البريد السريع العالمي، كأول ممثل لبلد عربي ضمن هذا المجلس.

وسيتولى ممثل الجزائر، في إطار رئاسته لمجلس إدارة تعاونية البريد السريع العالمي، تحديد وتسيير البرنامج الاستراتيجي للتعاونية الذي يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية للدول الأعضاء.

بالإضافة الى التسريع في وتيرة النمو في المجالات الاقتصادية الأخرى عبر المنصات الرقمية للبريد السريع.