الجزائر تتربع على عرش إفريقيا بحصدها أرقاما قياسية!

تمكن المنتخب الوطني الجزائري من التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس امم غفريقيا 2019 عقب الفوز المحقق في ربع النهائي امام منتخب ساحل العاج بملعب السويس أمس الخميس.

وتمكن المنتخب الوطني من التربع على عرش كأس امم إفريقيا بعد حصده أحسن الأرقام في المباريات التي لعبت لحد الآن في منافسة كاس امم إفريقيا.

الأقوى هجوما:

الجزائر (10 اهداف)

مدغشقر (7 اهداف)

السنغال (7 اهداف)

كوت ديفوار (7 اهداف)

نيجيريا (7 اهداف)

الأقوى دفاعيا

الجزائر (1 اهداف)

مصر (1 هدف)

المغرب (1 هدف)

معدل التسديد في المباراة الواحدة

المغرب (16 تسديدة)

غانا (15.5 تسديدة)

مالي (15.3 تسديدة)

الكونغو (14.3 تسديدة)

السنغال (14.2 تسديدة)

دقة التمريرات

الكاميرون 84.5%

غينيا 82.4%

السنغال 81%

المغرب 80.8%

الأكثر عنفا

بنين (11 انذار – 2 طرد)

جنوب أفريقيا (11 انذار)

كوت ديفوار (10 انذارات)

ثانيا.. اللاعبون

هدافو البطولة: 3 أهداف لكل من..

ادم اوناس – الجزائر

اوديون ايجالو – نيجيريا

ساديو مانى – السنغال

سيدريك باكامابو – الكونغو

معدل التسديد فى المباراة

محمد صلاح (4.8)

حكيم زياش – المغرب (4.5)

خاما بيليات – زيمبابوي (3.7)

نوليدج موسونا – زيمبابوي (3.7)

مايكل أولونجا – كينيا (3.7)

أفضل صناع الأهداف

فرانك كيسي – كوت ديفوار (3)

إسماعيل بن ناصر – الجزائر (2)

اسلام سليماني – الجزائر (2)

لامين جاساما – السنغال (2)

موسيس سايمون – نيجيريا (2)

ايمن اشرف – مصر (2)

سيبيو سوكو – بنين (2)

بابا رحمان – غانا (2)

فاروق ميا – اوغندا (2)

موسى دومبيا – مالي (2)

معدل المراوغات في المباراة

سفيان بوفال – المغرب (4.7)

ساديو ماني – السنغال (4)

تريزيجيه (3.8)

اسماعيلا سار – السنغال (3.7)

اللاعبون الأكثر دقة في التمريرات

جورج ماندجيك – الكاميرون 95.2٪

بادو نداي – السنغال 94.5٪

ميشيل نجادجيو – الكاميرون 90.7٪