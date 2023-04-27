الجزائر تترشح رسميا لإحتضان كأس أمم إفريقيا 2027

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، عن تقديم الجزائر ملف الترشح لكأس أمم إفريقيا 2027.

وحسب ما ورد في بيان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، فقد ترشحت الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2027،

كما سينافس الجزائر كل من بوتسوانا، مصر، فيما ترشحت كل من كينيا وتنزانيا و أوغندا، بملف مشترك لإحتضان هذا الحدث الإفريقي.

وأوضح ذات البيان، أنّ الخطوات التالية ستكون على النحو التالي:

جرى تحديد تاريخ 23 ماري المقبل كموعد نهائي لتقديم الاتحاديات الأعضاء في الكاف ملفات ترشحها النهائي.

بما في ذلك جميع مستندات طلب استضافة كان 2027، وحاملة التوقيع.

وحددت الكاف تاريخ 1 جوان لغاية 15 جويلية، كفترة لزيارة لجنة التفتيش التابعة لها، للدول المترشحة لإحتضان “كان 2027”.

كما سيتم الإعلان عن البلد الفائز بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2027، في تاريخ لاحق، بقرار من اللجنة التنفيذية للكاف.