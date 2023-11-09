الجزائر تترشح لعضوية اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، عن ترشح الجزائر لعضوية اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي.

وإلتمس الوزير، في كلمته خلال الدورة 42 لليونيسكو المنعقدة بباريس، من الحضور، دعم هذا الترشح.

هذا وكشف الوزير، عن العديد من الإحصائيات في قطاع التربية والتعليم العالي، منها أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى على المستوى المغاربي والثانية عربيا، من خلال عدد مؤسسات التعليم العالي المصنفة.

مشيرا إلى أن جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، تحتل المرتبة الأولى إفريقيا، في عدة تخصصات.

كما عرج الوزير، على التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات في الجزائر، مشيرا إلى إنشاء المحافظة السامية للرقمنة برئاسة الجمهورية.

وحول قطاع الثقافة، قال بلعابد، أنه نال حيزا هاما، حيث تم تثمين 147 موقعا أثريا. ومباشرة ترميم العديد من المعالم واسترجاع 3900 قطعة أثرية.

وأضاف الوزير، أن الجزائر تنفذ الإستراتيجية الوطنية للرياضة، بترقية وتعميم الممارسة الرياضية في الوسط المدرسي والجامعي وكذا مكافحة تعاطي المنشطات.

وعرج الوزير، على تعزيز حرية الصحافة، من خلال مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري والصحافة الإلكترونية.