الجزائر تترشح لنيل جائزة المدرسة المتميزة بالإمارات

ترشحت الجزائر عبر ثانوية عبد الحميد دار عبيد سيد علي، في الطبعة الثالثة من مسابقة المدرسة المتميزة، المنظمة بالإمارات العربية المتحدة.

وتواجه الجزائر خلال المسابقة، 4 مدارس من المغرب، السعودية، فلسطين والكويت.

​عملية التصويت إلكترونية، يساهم من خلالها جمهور مختلف أنحاء العالم العربي في اختيار المدرسة المتميزة في مشروع “تحدي القراءة العربي”.

وسوف يتم تتويج المدرسة الأكثر تميزاً في حفل “تحدي القراءة العربي” الذي سيقام في “أوبرا دبي”.

ويهدف تحدي القراءة إلى دعم المنظومة التعلمية وتطويرها كي تكون منظومة معرفية تسعى إلى تكريس ثقافة القراءة لدى الشباب.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز التحدي ثلاثة ملايين دولار أمريكي، من بينها مليون دولار للمدرسة المتميزة الفائزة بالتحدي.

يتم منح 100 ألف دولار لمدير المدرسة، و100 ألف دولار للمشرف المتميز، في حين تخصص 800 ألف دولار كمساعدات.