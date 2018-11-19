الجزائر تتساوى مع المغرب وأفضل من غانا وساحل العاج !!

شهدت نهاية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، إحصائيات جيدة للمنتخب الوطني مقارنة بكبار منتخبات القارة السمراء.

وتساوت الجزائر في النقاط مع المنتخب المغربي بـ10، ويملكان نفس الإحصائيات بـ3 إنتصارات، تعادل وخسارة، إضافة لتسجيل 8 أهداف وتلقي 3.

فيما حصد المنتخب النيجيري 10 نقاط هو الآخر، فيما لم تحصد غانا سوى 6 ولم تضمن تأهلها بعد رفقة ساحل العاج صاحب الـ8 نقاط.

وهي الأرقام التي تصب في مصلحة الناخب الوطني جمال بلماضي، والذي إستطاع إعادة “الخضر” للطريق الصحيح وعلى رأس مجموعته.