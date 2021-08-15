الجزائر تتسلم أزيد من 4 ألاف مكثف أكسجين

إستلمت وزارة الصحة اليوم، الأحد، 1500 مكثف أكسجين ليصل عددها بذلك إلى 4050 مكثف تم إستلامه منذ 25 جويلية2021.

ويأتي هذا في إطار عملية اقتناء التجهيزات الطبية اللازمة للتكفل بشكل أفضل بمرضى فيروس كوفيد -19.

هذا وكشف بيان وزارة الصحة، أنه يرتقب في غضون الأيام الثلاثة القادمة، استلام سبع (7) مولدات أكسجين ذات قدرة عالية لتضاف إلى المولدات الستة (6) التي تم جلبها مؤخرا. وستتم عملية توزيع هذه التجهيزات على مختلف المؤسسات الاستشفائية المتواجدة عبر ولايات الوطن.

-كما سيتم استلام اليوم، الأحد 15 أوت 2021 تسعة (09) مولدات تم اقتناءها من قبل عدد من المتعاملين الاقتصاديين.

-وبخصوص اللقاح ضد كوفيد-19، ستستلم وزارة الصحة اليوم، الأحد 15 أوت2021، ثلاثة (03) ملايين جرعة، كما ينتظر استلام قبل نهاية شهر أوت الجاري 6.2 ليصل عدد الجرعات الى 9.2 مليون جرعة نهاية الشهر و ترمي هذه العملية إلى حماية المواطنين من فيروس كوفيد-19 في إطار مسعى عملية التلقيح التي تبقى الوسيلة الأنجع للوصول إلى المناعة الجماعية ضد هذا الفيروس.