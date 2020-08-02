الجزائر تتسلم العسكري الهارب “قرميط بونويرة” من تركيا

تسلمت الجزائر المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، من السلطات التركية.

وحسب بيان مصالح الأمن، اليوم الأحد، فقد تم استلام المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من الجزائر على أن يمثل أمام قاضي التحقيق العسكري يوم الاثين القادم.

وجاء في البيان انه ” بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية تم تسليم واستلام الخميس الماضي المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من بلده، والذي سيمثل أمام قاصي التحقيق العسكري يوم الاثنين.

وكان بونويرة يشغل رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه في تكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن.

كم كان بونويرة على تواصل مع عسكريين متقاعدين متواجدين بالخارج.

كما يواجه المعني تهما ثقيلة متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.

وكانت تربط المعني علاقة قوية مع مدير الامن الداخلي السابق، واسيني بوعزة، وقائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير.