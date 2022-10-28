الجزائر تتسلم رئاسة إجتماع  المجلس الإقتصادي والإجتماعي التحضيري للقمة العربية

تسلمت الجزائر، اليوم الجمعة، رئاسة إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية.

وقال وزير التجارة وترقية الصادرات في الكلمة التي ألقاها خلال تسلمه رئاسة الاجتماع “نتطلع إلى إزالة المعيقات. بمنطقة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى من خلال الإتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة”.

وأضاف رزيق “ستعمل الجزائر على تقديم أقصى ما يمكن للعمل العربي المشترك بهدف رفاهية شعوبنا”.

كما شدد رزيق على ضرورة مواصلة العمل من أجل إصلاح وتطوير وتفعيل الأجهزة والمؤسسات والآليات والمواثيق الحالية المنظمة لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مع تحديد الأولويات في برامج العمل، وذلك من أجل تفعيل عملها وتمكينها من آداء مهامها في ظل قواعد الشفافية. بما يجعلها أقرب إلى تطلعات المواطن العربي. وضرورة العمل على التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عنها.

وتابع رزيق “إن الجزائر تحرص كل الحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية التنموية. مما سوف يعمق الروابط بين بلداننا. من خلال تحقيق التكامل المنشود و إحداث نقلة نوعية خدمة للمصالح العليا لأمتنا العربية”.

و من هذا المنطلق -يضيف رزيق- فإننا نتطلع إلى أن يكون جدول أعمال الاجتماع المعروض أمامنا، بما يتضمنه من مواضيع هامة، تمس الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي فرصة سانحة لتعزيز المشروعات العربية المشتركة، مع اعتماد الموضوعات الجديدة الصادرة من البلدان و المنظمات العربية المتخصصة، و التي أقرها اجتماع كبار المسؤولين في اجتماعهم التحضيري، من خلال تبني مشاريع التوصيات المعروضة على اجتماعنا.

وفي الأخير، أنتهز هذه الفرصة لأتمنى أن يكلل اجتماعنا هذا بنتائج إيجابية وأن التوصيات التي ستنبثق عن هذا الاجتماع، قصد رفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة، ستؤدي إلى تعزيز القدرات الاقتصادية و الاجتماعية للدول العربية لتلبية متطلبات شعوبنا لمعيشة أفضل.

وعبر وزير التجارة عن أمله في أن يكلل الاجتماع بنتائج إيجابية لتعزيز القدرات العربية.