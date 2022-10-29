الجزائر تتسلم رئاسة إجتماع  مجلس وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية

تسلمت الجزائر، اليوم السبت، رئاسة إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية.

وقد تسلمت الجزائر رئاسة إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية من تونس.

وانطلقت اليوم السبت أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة عن انطلاق أشغال إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب عقب تسلم الجزائر رئاسته.

وقبل تسلم الجزائر رئاسة الدورة الحالية، دعا وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إلى إيجاد تسوية سياسية مستدامة. وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني من أجل تشكيل طريق السلام. مؤكدا أن تونس ركزت تونس تحركاتها الإقليمية على حماية الأمن العربي المشترك.

وقال الجرندي “تطلعنا إلى مكانة متقدمة ضمن التوازنات الدولية الحالية يملي علينا إيجاد مقاربات جديدة”.

ودعا الجرندي إلى أن تمثل القمة العربية منطلقاً لحل الأزمات في بلداننا العربية من سوريا إلى اليمن ولبنان والسودان.