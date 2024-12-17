الجزائر تتسلم رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

تسلّمت الجزائر، اليوم، رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، خلال الاجتماع الـ41 المنعقد بالعاصمة الجزائرية، برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.

وجرت مراسم تسليم الرئاسة في جلسة مغلقة بين الوزير الليبي للإسكان والتعمير، أبو بكر الغاوي، ونظيره الجزائري بلعريبي.

وعقب الاجتماع، أعرب بلعريبي عن تطلعه لتقديم إضافة جديدة في صيغ الإسكان التي تلبي تطلعات المواطنين العرب.

كما وجه بلعريبي شكره لرئيس الدورة السابقة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الدول العربية والمواطنين.

كما أكد بلعريبي أن الاجتماع تميّز بنقاش “ثري” وتبادل للتجارب والرؤى الحديثة في مجالات الإسكان والتعمير. بما يسهم في تحسين واقع السكن في البلدان العربية.

وجدّد بلعريبي موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. مؤكدًا تضامن الجزائر، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، مع الشعب الفلسطيني. خاصة في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. وذكّر بالجهود التي تبذلها الجزائر لمساندة فلسطين على مختلف المستويات، لا سيما في الأمم المتحدة.

من جهته، عبّر الوزير الليبي أبو بكر الغاوي، عن شكره للجزائر وتمنياته بالنجاح لبلعريبي في رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزاري.

يُذكر أن الاجتماع الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب انعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتزامن مع مؤتمر الإسكان العربي الثامن.