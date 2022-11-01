الجزائر تتسلم رئاسة الدورة الـ 31 لجامعة الدول العربية

سلّم الرئيس التونسي قيس السعيد مساء اليوم الإثنين رئاسة الدورة الـ 31 لجامعة الدول العربية إلى الجزائر تحت شعار لم الشمل.

وبالمناسبة القى رئيس الدورة السابقة الرئيس التونسي قيس السعيد الكلمة الإفتتاحية لإنطلاق أشغال لدورة الـ 31 قبل تسليم الرئاسة للجزائر.

وأضاف الرئيس السابق للدورة الـ 30 لجامعة الدول العربية ان شعار القمة ” لم الشمل” يختزل ما نعيشه من شعور بضرورة تجاوز الأسباب التي أدت لأوضاعنا الحالية.

وقال قيس السعيد نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات بين دولنا العربية وان تكون هذه القمة قمة الأشقاء والحلول

وأكد الرئيس التونسي خلال على ضرورة معالجة أسباب الفرقة بين الدول العربية ‎لان العالم العربي يعيش أوضاعا صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة ‎.

وأضاف الرئيس السابق للدورة الـ 30 لجامعة الدول العربية ان شعار القمة ” لم الشمل” يختزل ما نعيشه من شعور بضرورة تجاوز الأسباب التي أدت لأوضاعنا الحالية.

وقال قيس السعيد نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات بين دولنا العربية وان تكون هذه القمة قمة الأشقاء والحلول

ووأكد الرئيس التونسي على ضرورة معالجة أسباب الفرقة بين الدول العربية ‎لان العالم العربي يعيش أوضاعا صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة ‎.

وخلال الكلمة التي القاها أشاد قيس السعيد بالرمزية التاريخية التي تلخصها قمة الجزائر. كما دعا إلى الى التوافق من اجل عمل عربي مشترك بعيد عن الخلافات.

كما شدد قيس السعيد على ضرورة رفع التحديات وتذليل العقبات واستشراف المستقبل لتخذي كل الحزواجز واسباب الخلاف. وذلك من خلال السعي إلى تجاوز الخلافات العربية التي تراكمت على مدار سنوات.

من جهة اخرى تطرق الرئيس التونسي إلى الأزمة الأوكرانية ومعتبرا إياها انها فاقمت من أزمة الأمن الغذائي. كما ان جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا والتغيرات المناخية كلها تغيرات أربكت الأمة العربية.