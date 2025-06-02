الجزائر تتسلم رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية

تسلمت الجزائر، رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، من 2 إلى 12 جوان.

ويعكس انتخاب الجزائر لرئاسة هذه اللجنة المرموقة، الثقة والمكانة التي تحظى بها لدى أعضاء المنظمة الدولية للعمل والشركاء الاجتماعيين.

وجاء انتخاب الجزائر لرئاسة هذه اللجنة، بفضل انخراطها البَنّاء في مختلف الديناميكيات التي تشهدها المنظمة. وخبرتها الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال.

وتشرف الجزائر، خلال فترة رئاستها، على تسيير أعمال هذه اللجنة الهامة. لا سيما في نظام الرقابة بمنظمة العمل الدولية.

وتلتزم الجزائر، بتطبيق معايير العمل الدولية ومواصلة العمل على تعزيز مبادئ العمل اللائق. والترويج للعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق العمال.