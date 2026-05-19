الجزائر تتسلّم شهادة القضاء على الرمد الحبيبي بجنيف

سلّم الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة الصحة العالمية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المنظمة العالمية للصحة بجنيف، شهادة الاعتراف الرسمية بالقضاء على مرض Trachoma إلى الجزائر، ممثلة في وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، وذلك تقديرًا للجهود الوطنية المتواصلة المبذولة في مجال مكافحة الأمراض المدارية المهملة وتعزيز الصحة العمومية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، أن هذا التتويج الدولي يعد محطة بارزة في مسار تطوير المنظومة الصحية الوطنية. إذ يعكس التزام الجزائر بتطبيق المعايير الصحية الدولية وتعزيز برامج الوقاية والتكفل الصحي عبر مختلف ولايات الوطن. بما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة الأمراض المعدية والقضاء على الرمد الحبيبي كمشكل صحي عمومي.

كما يجسد هذا الاعتراف الأممي الجهود التي سخّرتها الدولة الجزائرية. من خلال مختلف هياكل قطاع الصحة وإطاراته ومستخدميه. لترقية خدمات الصحة العمومية وتحسين مؤشرات التكفل والوقاية. بما ينسجم مع أهداف التنمية الصحية المستدامة ويعزز مكانة الجزائر إقليميًا ودوليًا في مجال الصحة العمومية.

