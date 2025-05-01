الجزائر تتصدر البطولة العربية 24 لألعاب القوى بوهران بعد يومين من التألق الذهبي

تواصل الجزائر حصد الميداليات الذهبية في البطولة العربية لألعاب القوى - وهران 2025، وهذه المرة بتوقيع كل من البطل أسامة خنوسي والبطلة نسرين عابد.

اللذين أهديا الجزائر تتويجين جديدين في اختصاصين مختلفين.

ففي منافسات رمي القرص رجال، نجح البطل أسامة خنوسي في التفوق على جميع منافسيه برمية قوية بلغت 62.69 مترًا. منحته الميدالية الذهبية عن جدارة. معززًا رصيد الجزائر من المعدن النفيس في البطولة التي تحتضنها مدينة وهران.

من جهتها، تألقت العداءة نسرين عابد في سباق 800 متر سيدات. وقدّمت أداءً لافتًا توّجته بفوز مستحق بالمركز الأول والميدالية الذهبية، مؤكدة علوّ كعب الجزائر في سباقات السرعة والتحمّل.

كما حقق الرياضي الجزائري، أسامة خنوسي، الميدالية الذهبية، في منافسات رمي القرص رجال، حيث حقق رمية قوية بلغت 62.69 مترًا منحته الميدالية الذهبية عن جدارة. معززًا رصيد الجزائر من الذهب ومؤكدًا الهيمنة الجزائرية في هذه التظاهرة العربية.

الجزائر تتصدر البطولة العربية 24 لألعاب القوى بعد اليوم الثاني وتقترب من التتويج

تتواصل فعاليات البطولة العربية 24 لألعاب القوى التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية من 30 أبريل إلى 4 ماي، وسط أجواء حماسية وتنافس رياضي كبير يجمع نخبة العدائين والرياضيات من مختلف الدول العربية.

وبعد نهاية اليوم الثاني من المنافسات، كشفت الحصيلة المؤقتة عن تفوق واضح للمنتخب الجزائري. الذي بصم على أداء قوي وضعه في صدارة جدول الترتيب العام للميداليات.

تفوق جزائري واضح

المنتخب الجزائري تمكن من حصد 28 ميدالية، منها 11 ذهبية، 9 فضية، و8 برونزية، متفوقًا بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه. هذا التفوق يعكس مدى التحضير الجيد لأبطال الجزائر. إضافة إلى الروح القتالية العالية التي أظهروها على أرضية المضمار، بدعم جماهيري كبير ساهم في رفع المعنويات.