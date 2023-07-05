الجزائر تتصدر الترتيب المؤقت للألعاب العربية بـ14 ميدالية

تتصدر الجزائر، المنتخبات العربية المشاركة في الألعاب العربية (الجزائر 2023)، من حيث الميداليات التي تم احرازها لحد الآن.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تصدرت الجزائر امس الثلاثاء، الترتيب العام المؤقت، برصيد 14 ميداليىة.

كما أوضح ذات المصدر، عن احراز الجزائر خمسة ذهبيات، ثلاثة فضيات، و6 ميداليات برونزية.

وجاءت في المركز الثاني دولة البحرين، برصيد خمسة ميداليات، تليها مصر برصيد ميداليتان فقط، ضمن هذه الألعاب المتواصلة إلى غاية 15 جويلية الجاري.

وجاء الترتيب المؤقت كاملا، إلى غاية أمس الثلاثاء، على النحو التالي:

الدول: الذهب – الفضية – البرونز: المجموع

الجزائر 05 03 06 14

البحرين 03 01 01 05

مصر 02 — — 02

تونس 01 04 02 07

المغرب 01 04 — 05

عمان 01 01 — 02

السعودية 01 — — 01

قطر — 01 — 01

الامارات — — 01 01

ليبيا — — 01 01

الاردن — — 01 01.