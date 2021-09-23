الجزائر تتصدر ترتيب أسطول “الغواصات” عربيا وإفريقيا

احتلت الجزائر، المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، و15 عالميا من حيث قوة أسطول الغواصات. وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية.

وأشار التقرير أن الغواصة الهجومية الحديثة قادرة على هجوم بحري وبري من خلال الوسائل التقليدية والنووية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الغواصات لدعم عمليات القوات الخاصة وأعمال الاستطلاع.

وتستخدم العديد من أساطيل العالم الحديث الغواصة، في المقام الأول كعنصر رادع في المياه الإقليمية.

ووفقا لذات الموقع، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى عالميا، بحيازتها 79 غواصة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 86 غواصة. ثم روسيا 64 غواصة، كوريا الشمالية 36 غواصة، إيران 29، كوريا الجنوبية 22، اليابان 20، الهند 17، تركيا 12. كولوبيا واليونان وبريطانيا 11، فرنسا 10، باكستان 9، الجزائر وإيطاليا ومصر 8، أستراليا والبرازيل وألمانيا والنرويج وفييتنام 6. اندونيسيا والبيرو والسويد 5، أذربيجان وكندا والشيلي وتايوان4، بولندا وجنوب إفريقيا 3. الأرجنتين وبنغلاديش والاكوادور وماليزيا والبرتغال وإسبانيا وفنزويلا 2، ميانمار 1.