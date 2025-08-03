الجزائر تتصدر جدول الميداليات في الألعاب الإفريقية المدرسية بـ204 ميداليات

تصدرت الجزائر جدول ترتيب الميداليات في النسخة الحالية من الألعاب الإفريقية المدرسية في إنجاز رياضي بارز ، التي تحتضنها الجزائر، بعد أن حصد رياضيوها 204 ميداليات، من بينها 90 ميدالية ذهبية ، و65 ميدالية فضية و49 ميدالية برونزية.

وتشهد المنافسات مشاركة واسعة من دول القارة الإفريقية، حيث يتنافس تلاميذ المدارس في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، في أجواء يسودها الحماس والروح الرياضية.

وأكد مسؤولون في اللجنة المنظمة أن تصدّر الجزائر للترتيب العام يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة المدرسية، والاستثمار في المواهب الشابة، مشيرين إلى أن هذه النتائج تعكس مستوى التكوين الرياضي في المؤسسات التربوية الجزائرية.

وتستمر الألعاب الإفريقية المدرسية لعدة أيام، وسط تنظيم محكم وإشادة من الوفود المشاركة، التي أثنت على البنية التحتية والتسهيلات المقدمة من السلطات الجزائرية لإنجاح هذا الحدث القاري الهام.