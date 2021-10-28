الجزائر تتصدر جدول ترتيب البطولة العربية للسباحة
بقلم عزيز طالبي
تمكنت اليوم الخميس الجزائر من تصدر البطولة العربية للسباحة حيث تربعت على عرش اختصاص الحوض الصغير 25 متر.
و اختتمت هذه المنافسة فعاليتها اليوم الخميس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أين تمكن السباحون من تحصيل مجموع 7 ميداليات ذهبية صنف أكابر، و 19 سنة فما فوق. كما احتلت تونس المرتبة الثانية فيما جاءت الأردن في المرتبة الثالثة.
تفاصيل الميداليات المتحصل عليها كالأتي:
جواد صيودة:
سبقا 200 م متنوع
سباق 400 م متنوع
سباق 200 م فراشة
سباق 100 م متنوع
عبد الله عرجون:
سباق 50 م على الظهر
سباق 100 م على الظهر
سباق 200م على الظهر
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