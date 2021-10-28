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الرياضة

الجزائر تتصدر جدول ترتيب البطولة العربية للسباحة

بقلم عزيز طالبي
الجزائر تتصدر جدول ترتيب البطولة العربية للسباحة
السباحة الجزائرية
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تمكنت اليوم الخميس الجزائر من تصدر البطولة العربية للسباحة حيث تربعت على عرش اختصاص الحوض الصغير 25 متر.

و اختتمت هذه المنافسة فعاليتها اليوم الخميس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أين تمكن السباحون من تحصيل مجموع 7 ميداليات ذهبية صنف أكابر، و 19 سنة فما فوق. كما احتلت تونس المرتبة الثانية فيما جاءت الأردن في المرتبة الثالثة.

تفاصيل الميداليات المتحصل عليها كالأتي:

جواد صيودة:

سبقا 200 م متنوع

سباق 400 م متنوع

سباق 200 م فراشة

سباق 100 م متنوع

عبد الله عرجون:

سباق 50 م على الظهر

سباق 100 م على الظهر

سباق 200م على الظهر

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