الجزائر تتصدر قائمة الدول التي سجلت أدنى معدل الإجهاض

كشف تقرير صادر عن معهد Guttmacher الأمريكي أن الجزائر ضمن الدول التي سجّلت أدنى معدلات الإجهاض خلال الفترة 2019-2022.

ونشر معهد Guttmacher اليوم عبر حسابه على منصة إكس x قائمة الدول التي سجلت أدني معدل الإجهاض.

ووفقا لتقرير المعهد تصدرت الجزائر قائمة الدول الأدنى معدل الإجهاض سنويا بـ 0.4 لكل 1000 إمرأة.

وجاءت ألبانيا في المرتبة الثانية بمعدل 1.2 متبوعة بالنمسا بـ 1.3 في آخر التريب جاءت إسبانيا بمعدل 7.5 .

حسب تقريرٍ صادر عن Guttmacher، هذه أبرز الدول التي تقود الترتيب العالمي بأدنى معدلات عمليات الإجهاض سنويًا (لكل 1,000 امرأة):

وأشار التقرير أن هذه الدول تتميز بتوفر خدمات صحة إنجابية وتنظيم أسرة فعّالة وتقارير دقيقة.

كما أكدت البيانات أهمية الدعم الصحي والتثقيفي أكثر من التشريعات وحدها، لتحقيق معدلات صحية منخفضة للإجهاض.

وجاءت قائمة 25 دولة لديها أدنى معدل إجهاض في العالم (حالات إجهاض لكل 1000 امرأة) كمايلي:

الجزائر: 0.4

ألبانيا: 1.2

النمسا: 1.3

تركيا: 2.7

كرواتيا: 2.7

ليتوانيا: 4.3

سلوفاكيا: 4.4

صربيا: 4.8

إيطاليا: 4.9

سنغافورة: 5

اليابان: 5.1

سويسرا: 5.1

لوكسمبورغ: 5.2

ألمانيا: 5.4

البرتغال: 5.6

أوكرانيا: 6

الجبل الأسود: 6

سلوفينيا: 6.1

التشيك: 6.4

لاتفيا: 6.4

فنلندا: 6.5

رومانيا: 6.7

تشيلي: 7

هولندا: 7

إسبانيا: 7.5