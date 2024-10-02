الجزائر تتضامن مع الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريش

عبر مندوب الجزائر الدائم، عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان عن تضامن الجزائر التام. مع الأمين العام أونطونيو غوتيريش، بعد قرار سلطات الاحتلال بوصفه شخص غير مرحب به.

وأشار مندوب الجزائر الدائم، عمار بن جامع أن عجز مجلس الأمن على التحرك والتصرف كان له ثمنا واضحا.

وأضاف مندوب الجزائر الدائم، عمار بن جامع أن إسرائيل ليست فوق القانون، وعلينا إخضاعها للمساءلة. مشددا على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.