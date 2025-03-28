الجزائر تتضامن مع ميانمار إثر الزلزال الذي ضرب البلاد 

أعربت الجزائر عن تضامنها التام مع جمهورية اتحاد ميانمار، إثر الزلزال العنيف والمروّع الذي ضرب البلاد، اليوم الجمعة. وخلّف عددا كبيرا من الضحايا وأضرارا معتبرةً في الممتلكات.

وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تقدّمت الجزائر بخالص العزاء والمواساة لأُسر الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشار البيان إلى أن هذه الكارثة تذكّرنا بضرورة التمسك بقِيَم التضامن والتلاحم الإنساني، وبأهمية الوقوف إلى جانب شَعب میانمار الصديق، لتجاوز هذه الظروف الأليمة. من خلال تقديم أيّ شكل من أشكال الدعم الإنساني، والمشاركة في جهود الإغاثة للمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين.