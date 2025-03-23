أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن الجزائر تتعرض إلى حرب غير معلنة ضدها سلاحها المخدرات بكل أنواعها وتستهدفها من حدودها الغربية والجنوبية.

وخلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تتعرص لحرب خفية تشنها قوى الشر لإضعاف أجيال من الشباب وكسر سلم القيم الاجتماعية الجزائرية الذي لاتزال بلادنا تقاوم للحفاظ عليه وتتشبث به.

وأمر رئيس الجمهورية بتعميق الدراسة والنقاش حول الاستراتيجية الوطنية ومشروع القانون الخاصين بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية كون مشروع القانون والاستراتيجية الوطنية للوقاية تعتبر قضية أمن قومي.

كما دعا الرئيس تبون إلى اعتماد مقاربة شاملة لمحاربة هذه الظاهرة تبدأ بآليات ميدانية لمحاصرة الظاهرة بالتوعية والمتابعة والعلاج وتنتهي بالردع وتسليط أقصى العقوبات على تجار ومستهلكي المخدرات خاصة الصلبة منها لحماية شبابنا من هذه الآفة الغريبة.