الجزائر تتعرف على منافسيها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط “تارانتو 2026”

أجريت مراسم قرعة الرياضات الجماعية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط (تارانتو 2026)، اليوم الجمعة، في جامعة باري ألدو مورو بإيطاليا، والتي ستنطلق فعالياتها خلال الفترة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر.

أسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومثيرة للمنتخبات الجزائرية في مختلف التخصصات الجماعية، وسط طموحات كبيرة لتشريف الألوان الوطنية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموعد المتوسطي المقبل بإيطاليا.

أوقعت قرعة منافسة كرة اليد سيدات المنتخب الجزائري في مجموعة صعبة تضم منتخبات قوية ويتعلق الأمر بكل من اليونان، إيطاليا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية وتونس، في تحدٍ حقيقي للاعبات “الخضر” من أجل اقتطاع بطاقة التأهل إلى الأدوار المقبلة.

أما المنتخب الجزائري لكرة اليد رجال، فقد جاء في مجموعة تضم تونس، اليونان وقبرص، وهي مجموعة تبدو متوازنة لكنها ستشهد منافسة قوية خاصة في الداربي المغاربي المنتظر أمام المنتخب التونسي.

وفي كرة القدم سيدات، وضعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إسبانيا، البرتغال والمغرب، أما منتخب الجزائر لكرة القدم رجال، فقد وقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إيطاليا، كوسوفو وألبانيا.

وفي منافسة الكرة الطائرة رجال، أوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة إلى جانب مصر وصربيا، في مجموعة قوية ستتطلب جاهزية كبيرة من التشكيلة الوطنية.

من جهته، جاء المنتخب الجزائري للكرة الطائرة سيدات في المجموعة الثانية رفقة تركيا، اليونان، كوسوفو ومقدونيا الشمالية، في مجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وفي اختصاص كرة السلة 3×3 رجال، سيواجه المنتخب الجزائري منتخبات كرواتيا، سلوفينيا وقبرص ضمن المجموعة الأولى. أما منتخب السيدات، فقد أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب تركيا، تونس وقبرص.

وفي المقابل، لن تشارك الجزائر في منافسة كرة الماء خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط “تارانتو 2026”.