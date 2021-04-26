الجزائر تتعرف على منافسيها في كأس العرب يوم غد

يتعرف المنتخب الوطني على منافسيه في بطولة كأس العر ب 2021 يوم غد الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

من المقرر أن تقام هذه البطولة على مرحلتين بمنافسة تمهيدية و التي تضم أربعة عشر( 14) منتخبا في الترتيب الأدنى ينتافسون في سبع مباريات (07) مع إقصاء مباشر ، ثم تجري منافسة نهائية و التي ستجري على شكل مرحلة مجموعات ، تليها ربع نهائي. ونصف النهائي والنهائي.

وتحسبًا للمنافسة النهائية ، يتم وضع قطر ، بصفتها الدولة المضيفة ، تلقائيًا في المركز 1 من المجموعة A ، بينما يتم وضع الجزائر ، بطلة إفريقيا في طبعتها الأخيرة ، تلقائيًا في المركز الأول من المجموعة الرابعة ، حيث سيتم وضع كرتي هذاين المنتخبين بلونين مختلفين عن باقي الكرات .

ويجدر بالذكر أن بطولة كأس العرب 2021 ستقام من 1 إلى 18 ديسمبر 2021 بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا .