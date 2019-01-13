الجزائر تتعرف على منافسيها في منافسة الكان يوم 4 أفريل

أكدت تقارير إعلامية أن عملية القرعة الخاسمة بمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 ستجرى يوم 4 أفريل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وستكون عملية القرعة مباشرة بعد نهاية الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمنافسة كأس أمم إفريقيا المقبلة، والتي ستلعب شهر نهاية شهر مارس المقبل.

وينتظر أن يتم التعرف على الـ10 متأهلين المتبقيين لمنافسة كاس أمم إفريقيا، حيث سبق وأن تأهل 14 منتخب من قبل، على غرار كل من مدغشقر، تونس، مصر، السنغال، المغرب، مالي، أوغندا، نيجيريا، الجزائر، موريطانيا، غينيا، ساحل العاج، غانا، كينيا.