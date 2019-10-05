الجزائر تتعهد بتخفيض إنبعاثات الغاز بـ 22 بالمائة آفاق 2030

تعهدت الجزائر خلال القمة الدولية للمناخ التي انعقدت سبتمبر الفارط بنيويورك بتخفيض إنبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 بالمائة.

وأبدت الجزائر إستعدادها للوصول إلى نسبة 22 بالمائة في آفاق 2030 في حال حصولها على تمويل دولي.

وأوضحت مديرة التغيرات المناخية بالوزارة فازية دحلب في تصريح لوأج، أن هذا التعهد جاء في إطار المخطط الوطني للمناخ.

وأضافت أن المخطط الوطني للمناخ عرضته الجزائر على القمة الدولية للمناخ التي نظمتها الأمم المتحدة.

وأفادت أن المخطط يتضمن 155 مشروعا منها 76 مشروعا يخص التخلص من الغازات الدفيئة و63 مشروعا يخص أعمال التكيف مع المتغيرات المناخية.

كما يتضمن أيضا 16 مشروعا خاص برفع القدرات الوطنية وتعزيز الحوكمة.

وأكدت دحلب، أن هذه المشاريع ستسمح للجزائر في آفاق 2030 من تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 22 بالمائة.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات الجزائر للتصدي للتغيرات المناخية الذي سببها الإحتباس الحراري.

وأكدت دحلب ما ورد في التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء المناخ الدوليين التابعيين للأمم المتحدة في 2018، حيث يثبت هذا التقرير أن الجزائر موجودة في موقع من منطقة شمال إفريقيا يعاني بشكل كبير من الهشاشة المناخية وأنها لاتساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة إلا بنسبة 0.39 بالمائة وهي نسبة ضئيلة جدا.