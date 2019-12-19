الجزائر تتفادى مواجهة كبار إفريقيا في تصفيات المونديال

سيكون المنتخب الجزائري لكرة القدم في المستوى الأول خلا القرعة الخاصة بنهائيات كأس العالم 2022 التي ستنضمها دولة قطر.

ويتشكل المستوى الأول من تصفيات قرعة نهائيات كأس العالم 2022 من منتخبات :

السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالى – الكونغو الديمقراطية.

بينما جاءت منتخبات بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الغابون – بنين – زامبيا – الكونغو برازافيل في المستوى الثاني.

وبالمستوى الثالث جاءت منتخبات مدغشقر – موريتيانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو.

وبالمستوى الرابع منتخبات مالاوي – أنغولا – توغو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة فى التصفيات المونديالية على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر فى ديسمبر 2019.

وتشمل القرعة انضمام الفرق الـ14 المتأهلة من الدور الأول إلى الفرق الـ 26 المصنفة فى أفريقيا لتشكل 10 مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق بناء على نسخة ديسمبر 2019 من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وستقسم القرعة لمباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة منها التواجد فى قطر 2022.