الجزائر تتقدم بخمس مراتب في الترتيب العالمي للمؤشر المدمج للتنمية البريدية

سجلت الجزائر تقدما بخمس مراتب في الترتيب العالمي للمؤشر المدمج للتنمية البريدية حيث احتلت المرتبة 119 عالميا.

واحتلت الجزائر المرتبة 119 من بين 172 دولة حسب آخر تقرير للإتحاد البريدي العالمي.

وحسب بيان أوردته اليوم الأربعاء وزارة البريد، فإن الجزائر أحرزت تقدما بخمس مراتب وفقا لآخر تقرير للإتحاد البريدي العالمي.

وصدر التقرير عشية الإحتفال باليوم العالمي للبريد المصادف لـ 9 أكتوبر، بعدما كانت في المرتبة 124 سنة 2018.

وأضاف ذات المصدر، أن إعداد هذا التصنيف تم بناء على مجموعة من المعايير الموضوعية المتمثلة في نوعية الخدمات البريدية المقدمة في مجال توزيع البعائث على المستويين الوطني والدولي.

بالإضافة إلى الدقة والإبتكار في مجال تقديم الخدمات البريدية وهي المعايير التي يقوم عليها المؤشرالمدمج للتنمية البريدية.

وأشارالبيان إلى أن هذا التقدم في التصنيف يعكس المجهودات التي تبذلها المؤسسة، والتي أصبحت تضم شبكة بريدية تتكون من 3992 مكتب بريدي ويرتقب أن تصل إلى 4 آلاف نهاية السنة.