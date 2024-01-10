الجزائر تتقدم بـ 14 مرتبة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن الجزائر أحرز تقدما بـ 14 مرتبة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)، وفقا لآخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن النتائج المحققة في مجال الإتصالات. سمحت لبلادنا بإحراز تقدم بـ 14 مرتبة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI). وفقا لآخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يُمثل أهم مؤشر لقياس. وتقييم مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول العالم مع المقارنة بينها.

وسطرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مخطط عمل يتضمن جملة من الأهداف بنهاية سنة 2024. مع عدد من الأهداف المرحلية التي يجري تقييم إنجازها دوريا، حسب الوزارة.

كما أكد ذات المصدر، أنه من أجل تأمين وضمان استمرارية الخدمات من جهة وتعزيز وزيادة عرض النطاق الترددي الدولي. من جهة أخرى، عمل القطاع على تنويع و تدعيم الوصلات البحرية التي تربط الجزائر ببقية العالم. وهذا تنفيذا لتعليمات و توجيهات رئيس الجمهورية ذات الصلة.

حيث سمح تعزيز قدرات الشبكة الدولية للاتصالات برفع سعة عرض النطاق الترددي الدولي بشكل كبير. حيث انتقلت السعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات من 1.5 تيرا بيت/ثا سنة 2020 إلى 7.8 تيرا بيت/ثا حاليا.

كما عمل القطاع الوزاري على تحسين معدل النفاذ للإنترنت الثابت، وذلك من خلال رفع عدد الأسر الموصولة بالشبكة. من جهة، وتطوير نجاعة شبكة النفاذ وعصرنتها عن طريق إعطاء الأولوية لاستخدام شبكة الألياف البصرية. وتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل، من جهة أخرى، وكل ذلك في خضم رهان. يتعلق بإتاحة هذه الخدمة للجميع وفي كل مكان وبأسعار معقولة.

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