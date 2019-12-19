الجزائر تتقدم بـ7 مراكز في مجال تبني تكنولوجيات الإعلام والاتصال

حققت الجزائر تقدما جديدا في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لـ2019.

واحتلت الجزائر المرتبة 76 على المستوى العالمي بمجال تبني تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وتقدمت الجزائر بـ7 مراكز خلال سنة واحدة في هذا الترتيب، بعدما كانت تحتل المركز 83 سنة 2018.

وتعكس هذه النتيجة القفزة النوعية التي سجلتها الجزائر فيما يخص أهم المؤشرات المعتمدة، من أجل إنجاز هذا الترتيب.

ففيما يتعلق بمؤشر اشتراكات الهاتف النقال، احتلت الجزائر المركز 61 على الصعيد العالمي سنة 2019، فيما كانت تحتل المركز 66 سنة 2018 والمركز 109 سنة 2016، أي أنها أحرزت تقدما بـ 48 مركز منذ سنة 2016.

وأضاف ذات المصدر، أن الجزائر تحتل المركز 35 في انترنت الهاتف النقال ذات التدفق العالي سنة 2019، بعدما كانت تحتل المرتبة 44 سنة 2018 والمرتبة 91 سنة 2016، أي أنها تقدمت بـ 63 مرتبة منذ سنة 2016.

وفيما يخص عدد مستعملي الانترنت، انتقلت الجزائر من المركز 106 سنة 2016 إلى المركز 91 سنة 2018، لتستقر في المركز 83 سنة 2019، محرزة تقدما بـ 23 مركزا منذ سنة 2016.

ويجسد هذا الترتيب الجديد، الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية من أجل تطوير مجتمع المعلومات، وتحسين النفاذ إلى الانترنت لكافة المواطنين، حسب التقرير.

للتذكير، أنشئ المنتدى الاقتصادي العالمي، عام 1971 والمعروف باجتماعه السنوي بدافوس، وهي مؤسسة غير ربحية يقع مقرها بجنيف في سويسرا.